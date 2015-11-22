مصرع وإصابة 5 بينهم 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بترعة في سوهاج

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الفاروقية، بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، وتم انتشال الجثتين، ونقل المصابين للمستشفى المركزي.

تلقي العقيد “أحمد على شمندى”، مأمور مركز شرطة دار السلام، بلاغاً بانقلاب سيارة بترعة الفاروقية بناحية أولاد يحي الحاجر بدائرة المركز، ووجود متوفين ومصابين.

انتقلت الأجهزة الأمنية بسوهاج، وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة “صلاح مصطفي محمد” 25 عامًا، السيارة رقم 14838 ملاكي سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده أثناء تفاديه احدى السيارات القادمة في الاتجاه المضاد مما أسفر عنه انقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق.

أسفر الحادث عن مصرع كل من الطفلين : “آدم ممدوح أحمد” عامين، و”حنين ممدوح أحمد” البالغة من العمر عام واحد، وإصابة كل من : قائد السيارة، و”نسمة عبد الفتاح عبد اللطيف” 30 عامًا، ربة منزل، والدة الطفلين المتوفيين، و”ممدوح أحمد محمد” 30 عامًا مدرس، والد الطفلين المتوفيين، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤال الأخير أيد ما جاء بالفحص ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي جثتي الطفلين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة “اسفكسيا” الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12428 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.