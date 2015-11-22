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صور| مدرسة عباس العقاد تفتح أبوابها للناخبين

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صور| مدرسة عباس العقاد تفتح أبوابها للناخبين صور| مدرسة عباس العقاد تفتح أبوابها للناخبين

المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية – أونا

المراسل: عمر عبد الناصر

فتحت مدرسة عباس العقاد بمدينة نصر أبوابها للناخبين في أولى أيام المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2015.

وأفاد مراسل أونا بانتظام فتح و عمل اللجان في الساعات الأولى لليوم الأول .

ويدلي المصريون اليوم الأحد وعلى مدار يومين بأصواتهم  في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.

وبدأت بالأمس المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين.

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