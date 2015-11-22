موقع كندي يكشف الدول السبعة التي تدعم داعش وطريقة الدعم .. مفاجأة كبيرة لن تصدق ما هي تلك الدول!

قام موقع كندي يدعي “جلوبال ريسيرش” بنشر تقرير خطير جداً يخص تنظيم داعش الإرهابي، ويوضح فيه الدول السبعة التي تمول هذا التنظيم وتدعمه منذ بداية نشأة التنظيم، وتلك الدول التي أكد الموقع دعمها لداعش هي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني (إسرائيل) والسعودية و تركيا وفرنسا وبريطانيا وقطر.

المملكة العربية السعودية

وجاء علي رأس تلك الدول المملكة العربية السعودية، حيث أكد الموقع أنها في عام 2006 جاءت التوجيهات من الجانب الأمريكية من أجل إنشاء هذا التنظيم الإرهابي، وكان الهدف حينها إبعاد العراق عن إيران، وأضاف الموقع أنه في عام 2011 قامت المملكة بتسليح هذا التنظيم.

تركيا

وألقي الموقع الضوء علي الدور الذي قامت به تركيا في قيام ودعم هذا التنظيم، مؤكداً أنه قد وفر ممر أمن لكل المسلحين من أجل دخول سوريا، بالإضافة إلي إمداده المسمتمر بالأسلحة وكل ما يحتاج إليه.

قطر

ولم يختفي الدور القطري في دعم هذا التنظيم ولكن في مرحلة متأخرة بعض الشئ، حيث قدمت المليارات من الدولارات للأخوان المسلمين والذين تجمعهم علاقات قوية مع تلك التنظيمات المتطرفة وذلك بالأخص في الفترة ما بين 2011-2013.

إسرائيل

كان له دور كبير في دعم جميع المنظمات الإرهابية في المنطقة، وكان علي رأس تلك التنظيمات الإرهابية تنظيم داعش والنصرة، وذلك بالأمدادت الطبية والأسلحة والأموال التي يحتاجونها من أجل القيام بالأعمال الإرهابية التي يقومون بها.

المملكة المتحدة (بريطانيا)

قدمت العديد من المساعدات والأمدادات للتنظيمات الإرهابية ومن بينها وعلي رأسها تنظيم القاعدة وخاصة في سوريا، وتلك الأمدادات كانت تسير بشكل منظم وربما لم تنقطع لفترة طويلة جداً.

فرنسا

أكد هذا الموقع الكندي أن الجانب الفرنسي كان أيضاً من الداعمين للتنظيمات الإرهابية، حيث كانت فرنسا تقوم بنفس الدور الذي قامت به بريطانيا.

الولايات المتحدة الأمريكية

الدور الأمريكي في قيام هذا التنظيم الإرهابي الذي يخيف العالم كله في الوقت الراهن هو الأكبر والأكثر شمولية كما يؤكد الموقع الكندي، حيث أنها هي من قامت بتوجيه كل تلك الدول لدعم التنظيم بشكل السبل من أجل تقويتة وإنتشارة ويكون ذراع لها في جميع المناطق حول العالم

شبكةعيونالإخبارية

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