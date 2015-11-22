القبض على مبيض محارة بعد قتله ربة منزل لسرقتها فى أسيوط

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو تيج بأسيوط القبض على مبيض محارة قتل سيدة بعد أن قام بسرقتها وفر هاربا.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية نزلة باقور بوجود جثة لسيدة بمنزل بناحية باقور.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ن.م.م" 58 سنة ربة منزل بها عدة طعنات ويوجد شال ملفوف حول رأسها، وبسؤال نجلتها "م.ع" 31 سنة ربة منزل قررت أن والدتها تقيم بمفردها وأنها لا تتهم أحدا وأنها كانت تتحلى بقرط ذهب وخاتم أدلت بأوصافهما.

تم تشكيل فريق بحث وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.س.ش" 17 سنة مبيض محارة جار المجنى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل المجنى عليها وسرقة قرطها الذهبية والخاتم، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.