بالفيديو والصور..الرئيس السيسى يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان بمصر الجديدة

أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته بمقر لجنته الانتخابية، المتواجدة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات، فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التى تجرى على مدار يومى 22 و23 نوفمبر الجارى.

ويتنافس على مقعدى الفردى لدائرة النزهة ومصر الجديدة، 44 مرشحا حزبيا ومستقلا.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا، إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس بقطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

- مدراء أمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات يتفقدون اللجان قبل بدء التصويت

>

- مدير أمن القاهرة: استنفار تام بشوارع العاصمة وانتظام الخدمات أمام اللجان

>

- انتخابات محافظة شمال سيناء.. بدء نقل القضاة لمقار اللجان الانتخابية

>

- قبائل شمال سيناء: سنحمى لجان الاقتراع ونستعد بخيام لمساعدة الناخبين

>

>