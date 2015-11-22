في مؤتمر "ذا فويس": الصوت هو الأساس وشيرين عبد الوهاب لا لـ"حزب الكنبة"

عقدت مجموعة MBC مؤتمراً صحافياً في ستوديوهاتها في بيروت هو الثاني بعد إنطلاق الموسم الثالث من برنامج The Voice، بحضور الفنانين: كاظم الساهر، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، إلى جانب الناطق الإعلامي باسم المجموعة مازن حايك.

فعلى وقع التفجيرات التي حصلت منذ أسبوع، عُقد المؤتمر، بعد نهاية الحلقة الأولى من العروض المباشرة للبرنامج الذي شهد إنطلاقة قوية لـ 12 مشتركاً، على أن يتبارى باقي المشتركين في الأسبوع المقبل.

وفي مستهل المؤتمر، أعرب حايك عن رضا الجميع عن الحلقة الأولى من البرنامج، لافتاً إلى نوعية الأصوات الاستثنائية المشاركة في هذا الموسم. وعزى حايك ذلك إلى "العملية الإنتاجية الاحترافية المتكاملة التي تعكس حرص طاقم البرنامج والقيّمين عليه على اختيار نخبة من الأصوات من بين عشرات آلاف المتقدّمين، وذلك تحت إشراف أساتذة ومختصّين في الموسيقى والغناء، فضلاً عن بذل الكثير من الجهد والوقت والحرص على الحرفية".

واستغل حايك المناسبة لللتأكيد على أن موسم "أراب أيدول" لن يتم تأجيله لسنتين كما تحدث البعض، بل سيتم عرضه في العام 2016، مؤكداً أنه في السادس والعشرين من ديسمبر ستعلن المجموعة عن إنطلاق موسم "the voice kids".

وفي معرض إجابته عن سؤالٍ عن التغيير الذي طرأ على هوية المقدمين، وجه حايك تحية لأ"إيميه صياح ولمؤمن نور"، مشيراً إلى أن "MBC" تحترم وتحب كل من يتعامل معها، والتغيير يجب أن يحصل كي يشعر الجمهور به. كما لفت إلى أن "المحطة لديها ثقة بالجمهور العربي الذي لن يمل من مشاهدة عدة مواسم من البرنامج، طالما هناك تغيير، والتحدي هو أن نبقى على تميز دائم".

أسئلة تقليدية طرحت على المدرّبين الأربعة، حظي كاظم الساهر وشيرين عبد الوهاب بحصّة الأسد منها، وكانت مناسبة أن هنأ المدربين والصحافة كاظم على تعيينه سفيرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز حقوق الطفل.

وتمحور المؤتمر حول التأكيد على أن المدربين الأربعة لا يفرقون بين المواهب على أساس الجنسية، بل يعتمدن على الصوت فقط، وهذا ما دعمه عاصي بتصرفه خلال الحلقة بأنه لم بختار اللبناني حسام الشامي وفضل البقاء على رحاب الطويل لأنه بحاجة لصوت نسائي لينافس به في المراحل الأخيرة.

كما لفت عاصي الى ان "هناك منافسة بين الفنانين كما بين المشتركين لا سيما في ملرحلة "الصوت وبس".

من جهتها شيرين، تحدثت أن "كل ما تقوم به يصدر منها بشكل عفوي وتلقائي بعد الهجوم الذ1ي حدث عليها لرفعها الحئاء في احدى حلقات البرنامج، مشيرة الى ان "ما نقوم به في "ئا فويس" خارج من قلوبنا ولا نتصعه، ونأتي لنفرح ونسعد الناس في منازلهم.

وقالت شيرين أنه لا يزعجها ما يصدر عنها من أقاويل، فهي حتى طالها التعليق على فستان ارتدته بسبب الرسوم عليه، مشددة على أنه لا مكان لـ"حزب الكنبة" بيننا، تقصد أنه يكفي العقد التي نملكها في عالمنا العربي، فلنتخلى عنهاى لنعش بسلام"!.

وغمزت شيرين قناة "mbc" بسبب التأخر بانتاج مسلسها المخصص للأطفال. ولم تنكر شيرين انها لم تكن تريد الإستمرار في لجنة حكم "ئا فويس" لولا اصرار المدربين. وعن رفضها القبول بـ"the voice kids" هو بسبب تعبها بعد مسلسل "طريقي".

وشددت شيرين على انه في حال فاز فريقها هذا العام، فستهدي الفوز لمصر، وقالت انه مهما حصل فيها ستحيا مصر وتبقى قوية علىى كل المحن.

وكشفت شيرين عن أن عمرها هو 35 عاماً، وتختار لتدريبها كاظم الساهر لو كانت هاوية كونه الأقرب إلى احساسها.

وبالعودة إلى الحلقة الأولى من العرض المباشر، كانت حلقة ناجحة بكل المقاييس، مواهب وأصوات قدمت أجمل ما عندها، مرّ 12 شخصاً هذا الأسبوع 3 من فريق كل مدرب يخلص الجمهور واحد منهم والآخر يختاره المدرب وواحد يغاد، على أن يمرّ الباقون الأسبوع القادم ليبدأ بعدها العمل الجدي لتتويج موهبة جديدة لعام 2015 بعد المغربي مراد بوريقي والعراقي ستار سعد.

الأجواء في الستوديو كانت حماسية والأكثرية كانوا يشجعون عبود برمدا من سوريا وحسام الشامي من لبنان. كما سرت المشتركة اللبنانية التي تقيم في أميركا كريستين سعيد القلوب حيث أدت أغنية "Hello" لـ "Adele" وهي من فريق كاظم الساهر. وكات فرصة أن التقى "سيدتي نت" بوالدتها وشقيقتها تتابعون تفاصيل اللقاء لاحقاً حيث تحدثا عن كريستين وحبها للفن".

كما التقى "سيدتي نت" شهد برمدا التي بدت سعيدة جداً باختيار الجمهور لعبود، وتحدثت عن إن كانت تعيد التجربة الآن وتقدم من جديد على برنامج كهاوية في لقاء قريب على موقعنا.

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