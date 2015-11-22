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صور| الرئيس السيسي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمصر الجديدة

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صور| الرئيس السيسي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمصر الجديدة صور| الرئيس السيسي يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية بمصر الجديدة

الرئيس السيسى يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانيه

أدلى الرئيس عبدالفتاح ، منذ قليل، بصوته في الانتخابات البرلمانية، بمقر لجنته الانتخابية بلجنة مدرسة الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات، وذلك ضمن انتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، التى تجرى على مدار يومى 22 و 23 نوفمبر الجارى.

كان محيط مدرسة مصر الجديدة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات، قد شهد استعدادات مكثفة من قبل قوات الحرس الجمهوري لتأمينها قبل وصول الرئيس السيسي للإدلاء بصوته، كما وصل اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، وعدد من قيادات الداخلية من بينهم رئيس مباحث القاهرة.


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