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ناشطون سوريون: داعش يفرض حظرا للتجوال فى دير الزور

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ناشطون سوريون: داعش يفرض حظرا للتجوال فى دير الزور ناشطون سوريون: داعش يفرض حظرا للتجوال فى دير الزور

أفاد ناشطون سوريون بأن تنظيم داعش فرض حظرا للتجول فى مدينة دير الزور بسوريا ومناطق عدة فى محيطها. ونقلت قناة (سكاى نيوز) الأحد، عن الناشطين قولهم أن داعش حذر السكان من الخروج خلال فترة الحظر، وكان الطيران الحربى السورى قد كثف غاراته فى محيط حقل العمر النفطى الذى يسيطر عليه داعش شرقى دير الزور.

يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد بارتفاع أعداد ضحايا الغارات الجوية المكثفة التى شنها الطيران الروسى والنظامى أمس الأول على مناطق فى محافظة دير الزور إلى 36 قتيلا.

ومنذ 2013 يسيطر تنظيم داعش على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور، بما فى ذلك مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وعلى حقول النفط الرئيسية فى المحافظة، وهى الأكبر فى البلاد من حيث كمية الإنتاج، ويسعى التنظيم منذ أكثر من عام لوضع يده على كامل مدينة دير الزور.
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