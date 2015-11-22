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بالصور.. لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

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بالصور.. لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين بالصور.. لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين
فتحت اللجان الانتخابية، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين فى جميع المحافظات التى تجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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