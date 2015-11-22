بالصور.. لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

فتحت اللجان الانتخابية، منذ قليل، أبوابها أمام الناخبين فى جميع المحافظات التى تجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مدراء أمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات يتفقدون اللجان قبل بدء التصويت
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>- مدير أمن القاهرة: استنفار تام بشوارع العاصمة وانتظام الخدمات أمام اللجان
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>- انتخابات محافظة شمال سيناء.. بدء نقل القضاة لمقار اللجان الانتخابية
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- قبائل شمال سيناء: سنحمى لجان الاقتراع ونستعد بخيام لمساعدة الناخبين
وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.
>- مدراء أمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات يتفقدون اللجان قبل بدء التصويت
>
>- مدير أمن القاهرة: استنفار تام بشوارع العاصمة وانتظام الخدمات أمام اللجان
>
>- انتخابات محافظة شمال سيناء.. بدء نقل القضاة لمقار اللجان الانتخابية
>
- قبائل شمال سيناء: سنحمى لجان الاقتراع ونستعد بخيام لمساعدة الناخبين
>
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