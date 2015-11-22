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تجديد حبس عامل زراعى 15 يوما لحيازته بندقية آلية بدون ترخيص بسوهاج

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تجديد حبس عامل زراعى 15 يوما لحيازته بندقية آلية بدون ترخيص بسوهاج تجديد حبس عامل زراعى 15 يوما لحيازته بندقية آلية بدون ترخيص بسوهاج
قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد برهان، وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم "سراج.م.ح" 40 سنة عامل زراعى، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن إحراز المتهم بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وتم ضبط البندقية الآلية وعدد 9 طلقات نارية بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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مصر 365