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انتخابات محافظة بورسعيد..470 ألفا و208 ناخبين يدلون بأصواتهم أمام 231 لجنة

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انتخابات محافظة بورسعيد..470 ألفا و208 ناخبين يدلون بأصواتهم أمام 231 لجنة انتخابات محافظة بورسعيد..470 ألفا و208 ناخبين يدلون بأصواتهم أمام 231 لجنة
بدأ صباح اليوم ماراثون المرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية ببورسعيد، حيث يتوجه 470 ألفا و208 ناخبين لهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات المرحلة الثانية ببورسعيد، لاختيار 4 نواب من بين 89 مرشحا بـ3 دوائر، الأولى بالعرب والشرق وبورفؤاد والثانية بالضواحى والجنوب والثالثة بالزهور والمناخ.

ويتنافس فى الدائرة الأولى 30 مرشحا من بينهم 7 أحزاب وهى حماة الوطن ومصر بلدى ومصر الثورة وحزب المؤتمر وفى الدائرة الثانية ضواحى وجنوب يتنافس 17 مرشحا من بينهم 6 أحزاب حزب الوفد ووالسلام الديمقراطى حزب النور والمؤتمر والثورة المصرية.

كما يتنافس 41 مرشحا من بينهم 10 أحزاب الغد ومصر الحديثة وحماة وطن ومصر القومى والثورة المصرية ومصر الثورة والمؤتمر والحركة الوطنية والمصريين الأحرار.

ومن جهة أخرى، يتبقى مقعد قائمة فى حب والتى فازت به بالتزكية سعاد محمد المصرى وتنتظر هذه القائمة نسبة الـ5% من أصوات الناخبين.


>- مدراء أمن محافظات المرحلة الثانية للانتخابات يتفقدون اللجان قبل بدء التصويت
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>- مدير أمن القاهرة: استنفار تام بشوارع العاصمة وانتظام الخدمات أمام اللجان
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>- انتخابات محافظة شمال سيناء.. بدء نقل القضاة لمقار اللجان الانتخابية
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- قبائل شمال سيناء: سنحمى لجان الاقتراع ونستعد بخيام لمساعدة الناخبين
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مصر 365

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