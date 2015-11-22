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قائد الجيش الفرنسي : الانتصار على داعش ليس قريبا

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قائد الجيش الفرنسي : الانتصار على داعش ليس قريبا قائد الجيش الفرنسي : الانتصار على داعش ليس قريبا

بيير دو فيلييه -رويترز

قال قائد الجيش الفرنسي بيير دو فيلييه يوم الأحد إنه لا يتوقع تحقيق انتصار عسكري على المدى القريب في الحرب ضد تنظيم داعش في الوقت الذي تكثف فيه باريس غاراتها الجوية على أهداف في سوريا في أعقاب الهجمات الدامية التي وقعت في العاصمة الفرنسية.

و دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى تشكيل إئتلاف كبير يضم الولايات المتحدة وروسيا للقضاء على تنظيم داعش في سوريا ومن المقرر أن يلتقي مع الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين هذا الأسبوع .

وأعلن التنظيم مسؤوليته عن أسوأ أعمال عنف شهدتها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية والتي قُتل فيها 130 شخصًا في تفجيرات وإطلاق نار. وقال التنظيم إن هذه الهجمات كانت ردًا على دور باريس في الغارات الجوية التي تدعمها الولايات المتحدة في العراق وسوريا.

وبحسب رويترز قال دو فيلييه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية لصحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية في مقابلة نُشرت يوم الأحد “لن يتحقق انتصار عسكري ضد داعش على المدى القريب.

“في الجيش نعتاد على المدى الطويل ولكن الناس..يريدون نتائج سريعة. نحن في سوريا والعراق في قلب هذه المفارقة.الجميع يعرفون إن هذا الصراع سيُحل في النهاية من خلال القنوات الدبلوماسية والسياسية.

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