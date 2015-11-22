دبلوماسي أوروبي : تمديد العقوبات على روسيا 6 شهور أخرى

قال دبلوماسي أوروبي كبير لرويترز إن الزعماء الغربيين الذين التقوا على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين في تركيا الأسبوع الماضي اتفقوا على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ما تقوم به في أوكرانيا ستة أشهر حتى يوليو من العام المقبل.

واتُخذ هذا القرار على الرغم من تزايد الدعوات لتعزيز التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قتال تنظيم داعش بعد الهجمات التي وقعت في باريس في 13 نوفمبر وأدت إلى سقوط 130 قتيلاً.

وحضر الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي كان يمثل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاجتماع القصير الذي عقد قرب انتهاء اجتماع مجموعة العشرين في انطاليا.

وقال الدبلوماسي إن الزعماء خلصوا إلى أن من المهم مواصلة الضغط على روسيا قبل الانتخابات المقررة في شرق أوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب سرية الاتفاق إن”الانتخابات في أوكرانيا شيء صعب . لن تكون لدينا فرصة لنحصل على ما نريد إلا إذا لعبنا بورقة العقوبات. لابد من بقاء العقوبات المالية حتى النهاية .”