الصين تدعو لمفاوضات مباشرة بشأن الخلاف في بحر الصين الجنوبي

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) إن لي كه تشيانج رئيس وزراء الصين دعا دول جنوب شرق آسيا إلى تنحية خلافاتها جانبا مع تزايد التوترات بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي .

ونقلت شينخوا عن لي قوله في كوالالمبور “في السنوات الأخيرة تم التشديد على النزاعات في بحر الصين الجنوبي- التي يجب أن تحلها الدول المعنية بشكل مباشر من خلال المفاوضات والمباحثات -لتصبح مشكلة تتعلق بسلام واستقرار بحر الصين الجنوبي وحرية الملاحة، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وتقوم الصين التي تطالب بالسيادة تقريبًا على كل بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة بتحويل الجزر المرجانية إلى جزر صناعية في أرخبيل سبراتلي وتبني مطارات ومنشآت أخرى في بعضها. وأثار هذا قلقا في واشنطن وعبر المنطقة من أن بكين تحاول إضفاء الطابع العسكري على مطالبها في بحر الصين الجنوبي.

ولفيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وبروناي مطالب بالسيادة أيضا في بحر الصين الجنوبي.

ودعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اجتماع مع رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في كوالالمبور يوم السبت الدول إلى الكف عن بناء جزر صناعية وعن إضفاء الطابع العسكري على مطالبها في بحر الصين الجنوبي.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنًا وطائرات حربية بجانب الجزر الصناعية الصينية في الأسابيع الأخيرة لتأكيد “حرية الملاحة” في المنطقة.

وقال لي إن بعض الدول من خارج المنطقة تقوم بتدخل على مستوى عال.

وأضاف”هذا ليس في مصلحة أحد.

“لا يمكننا تضييق شقة خلافاتنا إلا من خلال زيادة مصالحنا المشتركة والسعي لأرضية مشتركة.”