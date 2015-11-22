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مصرع طفلين وإصابة والديهما وسائق فى انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج

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مصرع طفلين وإصابة والديهما وسائق فى انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج مصرع طفلين وإصابة والديهما وسائق فى انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بسوهاج
لقى طفلان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بينهم والد ووالدة الطفلين فى حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بناحية أولاد يحيى الحاجر دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفين ومصابين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والعقيد هشام فوزى وكيل فرع البحث، أنه أثناء قيادة صلاح مصطفى محمد 25 عاما حاصل على دبلوم ويقيم دائرة مركز جهينة السيارة رقم 14838 ملاكى سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده حال تفاديه إحدى السيارات القادمة فى الاتجاه المضاد مما نتج عنه انقلاب السيارة بالترعة المجاورة للطريق نتج عن الحادث مصرع آدم ممدوح أحمد عامين، وحنين ممدوح أحمد البالغة من العمر حوالى عام، وإصابة قائد السيارة ونسمة عبد الفتاح عبد اللطيف 30 عاما ربة منزل والدة الطفلين وممدوح أحمد محمد 30 عاما مدرس والد الطفلين ويقيمون بذات الناحية " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بسؤال الأخير أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبى على جثتى الطفلين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة أسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم انتشال السيارة من الترعة والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12428 جنح المركز لسنة 2015.

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مصر 365