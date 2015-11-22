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الرومي: أسبوع الابتكار إضافة لإنجازات الإمارات الذكية

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الرومي: أسبوع الابتكار إضافة لإنجازات الإمارات الذكية الرومي: أسبوع الابتكار إضافة لإنجازات الإمارات الذكية

تطلق معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية اليوم أولى مبادرات الوزارة الإبداعية في أسبوع الابتكار

وقالت:إن هذا الأسبوع الذي يفتح أبوابه لما يفوق الـ800 فعالية ومبادرة من العقول المبدعة والمبتكرة في شتى المجالات من أفراد و214 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، عبر منصة تستعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم بما يحقق توجهات رؤية الامارات 2021، ستشهد خلال أيامه المقبلة أفكاراً تتبلور إلى مشاريع مستقبلية ستتبناها الدولة وستدعم تلك العقول التي ولدت تلك الأفكار لتكون إنجازا يضاف إلى رصيد الامارات في مختلف المجالات، وستحل دولة الابداع بفضل قيادتها الرشيدة مراكز تغبطها الدول المنافسة.

وإنه لما يدعو إلى التقدير في المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إنشاء صندوق لتبني وتمويل ورعاية أفكار موظفي ، ودعمه وتحفيزه لموظفي الحكومة من خلال رسائله الايجابية، ليست بغريبة على قائد مفكر ومهتم بتطوير وتنمية شعبه. وبينت الرومي بأن الوزارة دأبت عبر سنوات مضت على الاستفادة من طاقات موظفيها الابداعية لاستمطار أفكارهم الابداعية وتشارك الوزارة ب13 مبادرة.

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