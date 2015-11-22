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سعيد الغفلي: عهد بناء الإنسان

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سعيد الغفلي: عهد بناء الإنسان سعيد الغفلي: عهد بناء الإنسان

أكّد الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكّل بداية عهد جديد لتوجّه الدولة نحو بناء الإنسان الإماراتي باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الوطن وتقدّمه وازدهاره.

وانطلاقة مرحلة جديدة في مجال التحوّل الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات نحو آفاق لا حدود لها في سبيل الوصول بدولتنا الحبيبة إلى مرحلة تحتل فيها الرقم واحد في مختلف المجالات وخصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية رفاهية الإنسان.

وقال إن الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنتقل بالإمارات لعصر جديد يضعها في مصاف دول العالم الأكثر رقيّا وتقدّماً.

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