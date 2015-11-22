وصل تدشّن «المركز الذكي» للارتقاء بخدماتها الإلكترونية

أعلنت وصل للعقارات الشركة التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن إطلاق مركزها الذكي الذي يبدأ العمل بالتزامن مع أسبوع الإمارات للابتكار من 22 ـ 28 نوفمبر. ويهدف المركز الجديد إلى مواصلة النجاح الباهر لبرنامج الخدمات الإلكترونية في وصل، بعد أن تمكن من الوصول بنسبة تجديد عقود الإيجارات عبر الإنترنت إلى 95%، علما بأن العمل بهذه الخدمة بدأ قبل 4 أشهر فقط.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: «نشعر بسعادة بالغة لقيامنا بإطلاق المركز الجديد في شركتنا، لاسيما وأنه يعدّ أحدث ابتكارات وصل لتحقيق الأداء المتميز، والوصول إلى مستويات عالية لرضا العملاء في قطاع العقارات بدبي. إن هذه الخطوة تعدّ ترجمة عملية لرؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تقديم الخدمات السريعة والمريحة والشفافة لعملائنا».

وسيساعد المركز الذكي في وصل على الارتقاء بخدماتها الإلكترونية، خاصة وأن إطلاق المركز سيمكن الشركة من إنجاز كافة معاملات وعمليات التأجير عبر خدماتها المتاحة على شبكة الإنترنت.

ويعتبر هذا المرفق المركز الأول والوحيد المتخصص في إنجاز معاملات تأجير العقارات والأراضي باستخدام الخدمات الذكية، وسيستفيد من الإنجازات النوعية التي حققتها الشركة في التحول التدريجي لتوفير خدماتها بالكامل على الإنترنت.

24 ساعة

ويعمل المركز الذكي في وصل على مدار 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، وسيوفر لعملاء وصل حرية إنجاز المعاملات العقارية على الإنترنت، بما في ذلك تجديد عقود الإيجار، وطلبات الصيانة وتحديث الملفات الشخصية للمستأجرين، وتقديم طلبات مواقف السيارات، وطلب شهادات عدم الممانعة، وتسجيل الانتهاكات والشكاوى والطلبات الإلكترونية الرسمية والمدفوعات.

وتقول مصادر الشركة إن هذا المركز يحقق لها هدفين رئيسيين، ويتمثل الأول في ضمان أقصى مستوى من الراحة للعملاء، في حين يتيح الثاني لها فرصة المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات دبي لتكون المدينة الذكية التي توفر الخدمات الحيوية عن طريق استخدام الأجهزة الذكية المرتبطة بشبكات الإنترنت اللاسلكية عالية السرعة.

خدمات ذكية

ومنذ قيامها بتطبيق خدماتها الإلكترونية، تقوم وصل بتعزيز خدماتها والوصول بها إلى أقصى طاقاتها التشغيلية، بحيث يمكن للعملاء إنجاز المزيد من المعاملات من خلال أجهزتهم الإلكترونية والمحمولة، ومن دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى أي من مكاتب وصل.

وحقق البرنامج نجاحا منقطع النظير بعد أربعة أشهر من تطبيقه، إذ يتم الآن تجديد نسبة عالية تصل إلى 95% من عقود الإيجار من خلال بوابات الخدمات الإلكترونية، وهو إنجاز هائل خاصة وأن محفظة الشركة تضم ما يقرب من 35 ألف وحدة سكنية و5,200 قطعة أرض صناعية.