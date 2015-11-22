"مفرقعات القاهرة": مسح شامل للجان الانتخابية قبل بدء عمليات التصويت

تسلم خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى بالقاهرة كافة اللجان الانتخابية المنتشرة بكافة قاطعات العاصمة، لتتم عمليات فحص وتعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية وضباط المفرقعات، للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.

كما يقوم خبراء المفرقعات بالكشف والفحص الأولى للسفارات والمنشآت العامة والشرطية، للكشف عن أى مواد متفجرة، والبدء فى تنفيد خطط تأمين المنشآت والكنائس، والشوارع المحيطة بها استعدادًا للانتخابات البرلمانية التى تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.