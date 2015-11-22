القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى وقف بث قناة مكملين

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بوقف وإلغاء بث قناة مكملين .

واختصم مقيم الدعوى كلاً من الممثل القانونى للأقمار الصناعية والنايل سات، استنادًا إلى أن القناة مملوكة لجماعة الإخوان المسلمين، ويتم بثها من تركيا، وتتلقى تمويلاً ودعمًا من التنظيم الدولى للإخوان.

وأسس مقيم الـدعوى بما عرضته مكملين من بذاءات فى حق قضاء مصر، والنيابة العامة، والشرطة المصرية والقوات المسلحة، ورئيس الدولة وشيخ الأزهر، كذلك بدأت تبث مشاهد كاذبة بهدف إثارة الرأى العام، وتحريض الطلاب للتظاهر والقيام بأعمال عنف لإعاقة العملية التعليمية، والتحريض على أمن واستقرار الوطن.