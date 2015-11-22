إصابة عامل بطلق نارى بالقناطر الخيرية لخلافات على رى الأرض الزراعية

أصيب عامل بطلق نارى بالفخذ اليمنى له فتحة دخول وخروج، فى مشاجرة لخلافات على رى أرض زراعية.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بلاغًا من مأمور مركز القناطر الخيرية، بوصول إسماعيل عبد الله إبراهيم سليمان 21 عامًا، عامل ومقيم أبو الغيط، دائرة المركز لمستشفى القناطر العام مصاب بطلق نارى بالفخذ اليمنى له فتحة دخول وخروج.

بالانتقال وسؤال المصاب، أتهم المدعو، "محمد.أ. ف"، 32 عامًا، فنى تركيبات بشركة المقاولون العرب ومقيم ذات الناحية، بإحداث إصابته، وذلك لخلافات على رى أراضيهم الزراعية.

وتمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 34638 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2015م.

من ناحية أخرى، تمكنت قوات الأمن من تنفيذ إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بدائرة قسم أول بنها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18375 إدارى قسم أول بنها لسنة 2015م.

كما تم إلقاء القبض على 932 فى مجال تنفيذ الأحكام منهم 10 محكوم عليهم فى قضايا جنايات.

كما تم ضبط 524 قطعة ألعاب نارية بأحجام مختلفة مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، داخل محل بقالة بشارع محمود القصيرى، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ملك "منى.م.ع.ح"، 36 سنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24839 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.