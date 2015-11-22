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نائب دائرة العامرية: الدائرة معدومة البنية التحتية و70% منها غرق فى الأمطار

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نائب دائرة العامرية: الدائرة معدومة البنية التحتية و70% منها غرق فى الأمطار نائب دائرة العامرية: الدائرة معدومة البنية التحتية و70% منها غرق فى الأمطار
استنكر النائب رزق راغب ضيف الله، نائب دائرة العامرية غرب الإسكندرية، الحالة السيئة والمتردية للبنية التحتية بدائرة العامرية.

وقال فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إنه سوف يتقدم بأول طلب فى البرلمان القادم، إلى وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، حول تهالك البنية التحتية بالدائرة فهى لا يوجد بها صرف صحى ولا طرق ولا شبكة لصرف مياه أمطار ومعظمها عشوائيات".

وأشار إلى أن سوء حال البنية التحتية للدائرة أدى إلى غرقها فى أزمة الأمطار الغزيرة التى ضربت الإسكندرية، حيث أغرقت مياه الأمطار 70 % من المناطق بها، بالإضافة إلى غرق الأراضى الزراعية فى قرى مريوط والنهضة ومنطقة زاوية عبد القادر.


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