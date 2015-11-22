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نظر أولى جلسات دعوى منع ظهور رئيس الزمالك فى الفضائيات.. اليوم

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نظر أولى جلسات دعوى منع ظهور رئيس الزمالك فى الفضائيات.. اليوم نظر أولى جلسات دعوى منع ظهور رئيس الزمالك فى الفضائيات.. اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادى الزمالك الحالى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، كلاً من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس والسى بى سى وصدى البلد.

وذكر عباس فى دعواه أن رئيس الزمالك أعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف للتحاور فى الكثير من البرامج وأنه فى تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، مما دفعه لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عدد من المحاضر أتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة، وقضت المحكمة بتغريم رئيس الزمالك 10 آلاف جنيه .

كما أضاف، أنه أقام ثلاث جنح مباشرة سب وقذف محدد لنظرها جلسة 16نوفمبر المقبل أمام محكمة جنح العجوزة .

وأوضح عباس، أن ظهور مرتضى على القنوات الفضائية يمثل خطرًا داهمًا على حقوقه الدستورية والقانونية بشأن افتراءاته ضده، مما ينال من سمعته وكرامته على مرأى ومسمع من الجميع.

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