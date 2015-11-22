ضبط 12 عاطلاً بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء سعيد شلبى مدير الأمن حملة أمنية، من خلال تكثيف التواجد الأمنى الفعال بدائرة المديرية لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، الذين يشكلون بؤرًا إجرامية من شأنها زيادة معدل الجرائم بكافة أنواعها، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من العاطلين والخارجين عن القانون بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء.

وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المدعو "إبراهيم .ا.إ.م"، 29 عامًا عاطل ومقيم عزبة رستم، دائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

كما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب من ضبط المدعو "سيد .ع. م" 31 عامًا عاطل ومقيم ميت نما، دائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم ضبط المدعو "يوسف.ش.ع"، 19 عامًا، عاطل ومقيم السعادنة دائرة مركز قليوب، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المدعو، "محمد. ج.ا" 23 عامًا عاطل ومقيم بيجام، دائرة القسم، السابق اتهامه فى القضية رقم 27586 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2010م – ضرب، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المدعو "محمد.ع.ف.ا"، 27 عامًا عاطل ومقيم الشدية، دائرة القسم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 55 جرامًا ومبلغ مالى 210 جنيهات، وهاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع.

واستطاع ضباط مباحث قسم ثان بنها ضبط المدعو "حسن.م.ع"، 23 عامًا، عاطل ومقيم مساكن الموالح، دائرة القسم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جرامًا ومبلغ مالى 60 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكن ضباط مباحث قسم ثان بنها من ضبط المدعو "إسماعيل .م. إ" 22 عامًا عاطل ومقيم الرملة، دائرة مركز بنها، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 55 جراما ومبلغ مالى 40 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتم ضبط المدعو "خالد.ح.ح.م"، 38 عامًا، عاطل ومقيم قليوب البلد، دائرة القسم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 45 جرامًا ومبلغ مالى 85 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المدعو "سمير.أ.أ"، 36 عامًا، عاطل ومقيم عرب العيايدة، دائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كيلو جرام و كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جرامًا، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المدعو "عبدالله.م.م"، 26 عامًا عاطل ومقيم الجبل الأصفر، دائرة المركز، السابق اتهامه فى القضية رقم 6740 إدارى مركز الخانكة لسنة 2014م، مخدرات، وبحوزته 50 قرصًا مخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط مباحث مركز الخانكة من ضبط المدعو "وليد .م. ك" 34 عامًا عاطل ومقيم أبوزعبل دائرة المركز، السابق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات آخرهم القضية رقم 25131 جنايات مركز الخانكة لسنة 2008م، مخدرات، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرامًا ومبلغ مالى 100 جنيه وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع.

وتمكن ضباط مباحث قسم الخانكة من ضبط المدعو "أحمد.غ.ا"، 50 عامًا عاطل ومقيم شارع الشيخ خليل، دائرة القسم، السابق اتهامه فى 13 قضية "مخدرات، سرقة، سلاح، شروع فى قتل، هروب من المراقبة" آخرها القضية رقم 5760 جنح مركز الخانكة لسنة 2007م، شروع فى قتل، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 115 جرامًا ومبلغ مالى 130 جنيهًا وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.