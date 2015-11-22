قبائل شمال سيناء: سنحمى لجان الاقتراع ونستعد بخيام لمساعدة الناخبين

أعلنت عدة قبائل بشمال سيناء أن أبنائها سيحمون اللجان الانتخابية الكائنة فى مناطقهم بمراكز الحسنة والشيخ زويد ورمانة وبئر العبد.

وقال الشيخ محمد عودة محمد، أحد وجهاء قبيلة الأحيوات بوسط سيناء، إنهم سيحمون اللجان الانتخابية فى مناطقهم، لافتا إلى أن مركز الحسنة ونخل سيتم التصويت فى لجان تتواجد فى مدينة الحسنة وأن الأهالى سينتقلون إلى هناك للإدلاء بأصواتهم.

وأكد الشيخ "محمد" من رموز قبيلة الترابين، أن مركز الحسنة يقع فى أراضى قبيلة الترابين التى لن تسمح بأى تجاوز على أرضها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا تاما بين رموز ومشايخ القبائل والجهات الأمنية المختصة.

كما صرحت رموز من قبيلة الدواغرة ببئر العبد، أنهم سيقيمون خياما بالقرب من اللجان لخدمة الناخبين، وقال أهالى من بين قبيلة السواركة فى قرية الروضة إنهم بدورهم سيقيمون خيمة أمام مقر لجنتهم لحمايتها واستقبال الناخبين.

وقالت مصادر مطلعة أن اجتماعات أمنية تمت بين عدة قيادات أمنية ورموز قبلية بمناطق وسط سيناء خلالها تم التشديد على دور أبناء القبائل فى مراقبة المناطق الجبلية والدروب وسرعة الإبلاغ عن تواجد أى غرباء بها.

وعقدت اجتماعات مماثلة مع رموز من قبائل وعائلات بمركزى بئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح خلاله تم التنسيق مع بعض القيادات على القيام بدورهم فى حماية اللجان من خلال مراقبة محيطها وسرعة الإبلاغ عن أى تواجد لعناصر يشتبه بها.

وتشهد شمال سيناء صراعا انتخابيا شديدا فى هذه الدورة التى يتنافس فيها 37 مرشحا على 5 مقاعد برلمانية بينها 20 مرشحا على مقعدين بدائرة العريش و4 مرشحين على مقعد بدائرة العريش، و11 مرشحا على مقعد بدائرة بئر العبد ورمانة، ومرشحان على مقعد فى بدائرة الحسنة ونخل فى وسط سيناء.

- مصدر قضائى: لا صحة لتخصيص لجان للنازحين من الشيخ زويد ورفح بالعريش

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