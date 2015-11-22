"غرفة شركات السياحة": تزايد حجوزات السياح البريطانيين لمدينة الأقصر

كشف ثروت عجمى المستشار السياحى لغرفة شركات السياحة لجنوب الصعيد، عن تزايد الحجوزات السياحية للسائحين البريطانيين الوافدة لمدينة الأقصر، مشيرا إلى عدد السياح الإنجليز المتواجدين حاليا بالفنادق يصل لـ930 سائحا، بعد أن كان لا يتعدى 500 سائح الأسبوع الماضى، مؤكدا أن هناك طلبا متزايدا لزيارة الأقصر خلال الفترة المقبلة.

وقال "عجمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن منظمى الرحلات بالخارج قاموا بإعادة توجيه رحلاتهم لمدن سياحية أخرى مثل مدينة الأقصر، عقب قرار عدد من الدول الأوروبية تعليق رحلاتها لشرم الشيخ وإجلاء السياح من الفنادق عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة.

وأشار إلى أن الأقصر تستقبل 3 رحلات من بريطانيا أسبوعيا، لافتا إلى أن مصر للطيران تسيير رحلة من لندن إلى الأقصر أسبوعيا، فيما تقوم شركة طومسون بتسيير رحلتين أسبوعيا، مطالبا من وزير السياحة هشام زعزوع بالتدخل لدى وزير الطيران الطيار حسام كمال، للاستفادة من خط لندن – القاهرة وتسيير رحلة من لندن – الأقصر – القاهرة لمضاعفة الطاقة الناقلة من السوق البريطانى.

وأعلن ثروت عن زيادة عدد الرحلات الوافدة من السوق الألمانى إلى مدينة الأقصر لـ5 رحلات أسبوعيا، اعتبارا من الأسبوع المقبل، بدلا من 4 رحلات فقط، مشيرا إلى شركة فلاش تور نجحت فى جذب السياح الأوكرانيين لزيارة الأقصر والاستماع بالسياحة الثقافية بدلا من الشاطئية.

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