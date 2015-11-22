بعد انهيار مركز شباب ببسيون.. مناشدات لوزير الرياضة بإعانة لبناء مقرات لـ7 قرى

تفقد مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز بسيون أحوال العاملين بمركز شباب ميت الخير، ووجد أن المبنى آيل للسقوط ولا يصلح لتواجدهم، فقرر إخلاء المبنى من العاملين بمركز الشباب، وبعد يومين من الإخلاء انهار المبنى.

ومن جانبه قال فتحى الحشاش مدير إدارة الشباب والرياضة ببسيون، إنه بعد زيارته لمركز شباب ميت الخير التابع لمركز بسيون وجد أنه معرض للانهيار فى أى لحظة فقرر إخلاء المبنى من الموظفين ولحسن الحظ أن المبنى انهار بعدها بيومين، وتم تدبير مكان آخر ولكنه غير مناسب لتنفيذ الأنشطة بالشكل المطلوب.

وأرسل مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز بسيون، مذكرة لوكيل الشباب والرياضة بالغربية محمد شحاتة، أكد فيها له أن مركز ميت الخير يحتاج على الأقل إلى 6 آلاف جنيه لأنه من المراكز التى تحتاج إلى إعانة إنشائية، موضحا أن المركز أرسل إليه إعانة إنشائية من شهر تقدر بـ 1000 جنيه ولا تفى باحتياجاته إلى الآن ومن جانبه قام وكيل الوزارة بالرد على المذكرة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار فتحى الحشاش إلى أن هناك مراكز شباب لقرى كثيرة فى بسيون تحتاج إلى إعانة إنشائية مثل قرية ميت الخير وهى مركز سباب كفر سليمان وكوم عبود وومركز اليعقوبية ومركز شباب كفر قرانشو ومركز شباب السلام ومركز شباب السعداوى لأن مركز الشباب فى كل مركز من هؤلاء مكونة من حجرة واحدة غير جاهزة لجذب الشباب أو حتى مزاولة أى النشاط.



>