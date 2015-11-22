أخبار عاجلة

إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نزوح 1500 من تركمان سوريا إلى تركيا أمس

Google+ Print
نزوح 1500 من تركمان سوريا إلى تركيا أمس نزوح 1500 من تركمان سوريا إلى تركيا أمس

>أكد محافظ مدينة "هاطاى" التركية آرجان طوباجا أن 1500 من تركمان سوريا نزحوا نحو الحدود التركية يوم السبت، بعد احتدام المعارك بين المعارضة السورية وقوات الرئيس السورى بشار الأسد المدعومة بغطاء روسى فى منطقة "بايربوجاق" شمال مدينة اللاذقية.

جاء ذلك فى تصريح صحفى فى بلدة "يايلا داجى" التركية القريبة من الحدود السورية، حيث أشار طوباجا عقب لقائه مع مسئولين محليين وممثلين عن تركمان سوريا، إلى أنهم اتخذوا كافة التدابير اللازمة فى المنطقة لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية والخيم والبطانيات للنازحين عند الحدود، خصوصا مع انخفاض درجات حرارة الطقس.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن طوباجا قوله إنهم أرسلوا إلى المنطقة 575 خيمة، و4200 بطانية، ومواد طبية، ومواد غذائية مكونة من 2000 علبة، مضيفا أنهم استقبلوا أمس 17 جريحا أصيبوا فى الاشتباكات فى المنطقة، حيث تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات لتلقى العلاج، مضيفا أن المشافى فى المنطقة تستقبل الجرحى فى حين يتم إرسال الحالات الحرجة إلى تركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365