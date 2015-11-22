بالصورة: Sofia Vergara قبل ساعات من دخولها القفص الذهبي

خلال الساعات القليلة المقبلة، ستدخل النجمة العالمية Sofia Vergara القفص الذهبي، وستقول "نعم أقبل" لحبيبها الممثل Joe Manganiello، الذي أوقعها في شباكه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2014.

Vergara البالغة من العمر 43 عاماً، نشرت على صفحتها الخاصة عبر انستقرام، صورة لها مع Manganiello و Jeff Leatham، المسؤول عن تنظيم الورود في حفل الزفاف.

وحسب ما ورد في صحيفة People الأمريكية، فقد أبدت Sofia استعدادها التام لبدء حياة جديدة مع الشخص الذي اختاره قلبها.

يشار إلى أنه من المقرّر أن يتبادل الثنائي عهود الزواج على الشاطئ الخاصّ ببالم بيتش في ولاية فلوريدا. وبحسب ما ورد، استأجر العروسان 50 منزلاً خاصاً في بالم بيتش، وعدداً من غرف الفنادق، التي وصل عددها إلى المئة غرفة، لاستيعاب محبّيهما.

صوفيا فيرغارا عروس قبل أيام من زفافها