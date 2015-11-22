في ختام دورته الـ37 بمهرجان القاهرة الدولي للسينما.. الأفلام المصرية دون جوائز

القاهرة – ايمن خطاب واحمد عاشور \تصوير – سامح المنسي

بأقصى درجات الحيادية، خرجت الأفلام المصرية المشاركة في مسابقة لجنة التحكيم الدولية وهما فيلما ( من ضهر راجل والليلة الكبيرة ) خالية الوفاض بعد ان فاز الفيلم الإيطالي "البحر الأبيض المتوسط" بجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقد قامت بتسليمه النجمة يسرا لمستشارة سفارة إيطاليا.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الهرم الفضي" لمخرج الفيلم الدانماركي "فوسي" داجور كاري، وقامت بتسليمها الفنانة إلهام شاهين.

أما جائزة الهرم البرونزي ففاز بها المخرج سانتياجو ميترا عن الفيلم الأرجنتيني الفرنسي "باولينا"، وقامت بتسليمها المخرجة مريم أبوعوف.

وحصل على جائزة أفضل ممثل بطل الفيلم الإيطالي "البحر الأبيض المتوسط" قدوس سيوف، وقام بتسليمها الفنان فتحي عبد الوهاب لمستشارة سفارة إيطاليا، وبعث الفائز برسالة مصورة من نيويورك للمهرجان.

سلم المخرج مروان حامد جائزة "نجيب محفوظ"، وذهبت لفيلم "الكنز"، وسلمت داليا البحيري جائزة "أفضل ممثلة" وذهبت إلى لويس عن دورها في "أنا جندية"، وتسلمها مندوب السفارة الفرنسية في مصر، أما جائزة أحسن إسهام فني فذهبت إلى الفيلم الكرواتي "الشمس الساطعة"، وتسلمها سفير كرواتيا في مصر.

أقيم ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ37 دورة الفنانة الراحلة فاتن حمامة، بحضور ماجدة واصف رئيسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية ووزير الثقافة المصري حلمي النمنم والفنانين الفنانة يسرا والهام شاهين ودرة ،واسر ياسين وفيفي عبده، ورشيد مشهراوي، ووفاء سالم، وأكرم فريد، وتيتانا، ومحمد أبوسيف، وعزت أبوعوف، وسامح الصريطي ، وسلوى محمد على، ورمسيس مرزوق، ومحمود عبدالسميع، ومنال سلامة، وشريف حلمي، ودارين حداد.

وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني، وأعقبه استعراض فرعوني راقص على عدد من أشهر الأغاني المصرية القديمة، ثم عرض لقطات مختلفة لجملة "تحيا مصر.. مرحبا بكم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2015" بمختلف لغات العالم، ثم اعقبه رقصه فرعونية، من إخراج خالد جلال على خلفية معبد أبوسمبل، ومقتطفات من أغاني «حلاوة شمسنا»، و«البت بيضا»، وأغنية نوبية، وقدمت حفل الختام المذيعة جاسمين طه زكي .

وفاز بجائزة السيناريو، كل من محمد عبد الرحيم عن سيناريو "النهارده وكل يوم"، فيما حصل على الجائزة الثانية أحمد عصام الشماع عن سيناريو "نهار خارجي"، أما الجائزة الثالثة فاز بها محمود الطويل عن سيناريو "المتمم لشهر رمضان".

وفاز بجائزة سينما الغد الدولية كل من فيلم "أرض الإيماءة" من دولة المكسيك، وفيلم "أخ الرضاعة" من دولة أرمينيا، فيما فاز بالجائزة الأولى للمحترفين فيلم "يورومان" من اليونان.

أما جوائز "آفاق السينما العربية"، فاز بالشهادة التقديرية المخرج كريم شعبان من مصر، فيما حصل فيلم "الشجرة النائمة" من البحرين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، بينما فاز "في انتظار الخريف" من سوريا على جائزة أفضل فيلم.

وفاز بجائزة لجنة النقاد الدولية فيلم "أمريكا"، أما جوائز لجنة التحيكم الدولية، فقد فاز بجائزة أفضل إسهام فني فيلم "الشمس الساطعة" من كرواتيا، وجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو فقد فاز بها فيلم "الكنز"، بينما جائزة أفضل ممثلة فذهبت للممثلة الفرنسية "لويس برجوان"، أما جائزة أفضل ممثل فاز بها الممثل الإيطالي "قدوس سيوف"، بينما حصل فيلم "بولينا" على جائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل ثاني، وجائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج فاز بها المخرج الإيسلندي "فيرجان موينت"، فيما حاز فيلم "البحر الأبيض المتوسط " على جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم.

تم الإعلان عن جوائز نادين شمس، لأفضل سيناريو وفاز بها عدد من المؤلفين منهم محمد عبد الرحيم ومنة طاهر.

ثم أُعلن الفائزين بجوائز سينما الغد من اللجنة التي ضمت في عضويتها كل من درة وآسر ياسين. وقدمها المخرج أحمد ماهر، رئيس لجنة التحكيم الذي قال إن اللجنة عاشت حيرة لاختيار الأفضل لمستوى الأعمال المتميز، مشيراً إلى أن من الفائزين: فيلم «أرض الإيماءة» وتسلمت جائزتها المخرجة مارياتا فلوري، وفيلم «أخ الرضاعة»، وتستلمتها سفيرة أرمينيا بالقاهرة.

وعن جوائز «أسبوع النقاد»، فأعلنت مُقدمة الحفل جاسمين طه، أن رئيسها المخرج محمد خان قد اعتذر عن الحضور لظروف العمل.

وأعلن الجوائز الناقد اللبناني محمد رضا، منها جائزة شادي عبد السلام التي فاز بها فيلم «العنكبوت الأحمر»، من بنسلفانيا.

كذلك تم الإعلان عن جوائز برنامج «أفاق السينما العربية» وأعلنتها سلوى محمد علي، عضو لجنة التحكيم.

وفاز بالجائزة التقديرية فيلم «في يوم من مصر»، للمخرج كريم شعبان.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «الشجرة النائمة» من البحربن للمخرج محمد بن راشد، أما جائزة أفضل فيلم فكانت من نصيب «في انتظار الخريف» من سوريا، للمخرج جود سعيد، وقد تسلمت الجائزة رحاب ايوب التي اخطأت حينما وجهت الشكر لمهرجان دمشق السينمائي بدلاً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد فوز فيلمها في مسابقة "آفاق السينما العربية"، وقام الجمهور بتصحيح الخطأ، مما جعل المذيعة جاسمين طه زكي مقدمة الحفل تتدارك الأمر مؤكدة أن مصر وسوريا أخوة.

قال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة، إن الدورة الـ37 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ناجحة بكل المقاييس، وبها الكثير من الإيجابيات، مشيراً إلى أنها أيضاً شهدت بعض القصور، وتم تشكيل لجنة لتقييم المهرجان بالكامل.

وأضاف النمنم، أن حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء وكذلك الحادث الإرهابي البشع الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس أثراً على المشاركات في المهرجان.

وتابع "نتمنى يكون الموسم الجديد به أفلام أكثر، ونحن مصرين على إن الفن يظل قائما ويظل قويا".

تواجد أعضاء لجنة التحكيم الدولية، بول وبستر، وداليا البحيري، ومروان حامد، والكاتبة مريم ناعوم .

شهد مدخل دار الأوبرا الرئيسي تشديدات أمنية مكثفة وتفتيش ذاتي، مع غلق جميع الأبواب الفرعية المؤدية للأوبرا لدرجة انه تم وضع فتاة حراسة علي بوابة كل باب للمسرح وعلق النقاد والفنانين علي ذلك بأسلوب ساخر بوجود غفير علي كل سلم بالمسرح .

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي