بالفيديو.. وجدى غنيم: 30 يونيو الحرب بين الإسلام وأعداء الدين

قال الداعية وجدى غنيم، "إن الذين يتحدثون عن حرية التعبير وما شابه ذلك، ومن محاولات لإسقاط الرئيس المنتخب محمد مرسى، إنما هى حرب بين الإسلام وبين أعداء الدين أنه كما يصبر أهل الباطل على ضلالهم سنصير نحن أيضا على الحق".

وأشار غنيم إلى أن القوة الداعية إلى مظاهرات 30\6 هى التى أعلنت هجومها على الشرعية وتوعدهم لنا، كما أنهم أيضا قاموا بطباعة ورقة بالرئيس الجديد ووزرائه الذين سيتم اختيارهم بعد نجاح يوم 30 على حد زعمهم، معلقا على ذلك "إنتوا اللى جبتوه لنفسيكوا لو فيكوا راجل ينزل يوم 30 -6 فإن هذا اليوم سيكون فيصل بيننا وبينكم فأنتم الذين اعتديتم علينا لأنا رئيسنا رئيس شرعى منتخب".

وتطرق غنيم إلى مؤيدى مبارك، قائلا: "آسفين يا ريس.. الله يحشركم معاه" واصفا إياهم بكلمة "قابضين يا ريس" وأين كنتم أيام المخلوع حيث الظلم والفساد والسرقات.

وطالب غنيم، الرئيس محمد مرسى أن يكف عن دعوة القوى الوطنية والسياسية للحوار مرة أخرى، وأن يضرب بيد من حديد على الذين يحاولون الاعتداء على الشرعية.