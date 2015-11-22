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781 ألف ناخب يصوتون صباح اليوم فى 366 لجنة فرعية بالإسماعيلية

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781 ألف ناخب يصوتون صباح اليوم فى 366 لجنة فرعية بالإسماعيلية 781 ألف ناخب يصوتون صباح اليوم فى 366 لجنة فرعية بالإسماعيلية
تبدأ صباح اليوم الأحد أولى الجولات الانتخابية لمحافظات المرحلة الثانية، والتى من بينها محافظة الإسماعيلية حيث يتوجه 781 ألفا و527 ناخبا وناخبة من المقيدين بجدول الانتخابات على مستوى المحافظة ولهم حق التصويت للإدلاء بأصواتهم اليوم وغدا فى 366 لجنة فرعية و210 مقرات انتخابية على مستوى الدوائر الأربعة بالإسماعيلية.

ويتنافس فى الانتخابات 99 مرشحا فرديا على 6 مقاعد بالإضافة إلى مقعدى قائمة فى حب والتى فازت بالتذكية وتنتظر تحقيق نسبة الـ5% من أصوات الناخبين ويمثلها فى الإسماعيلية كل من الدكتور سامى هاشم عميد كلية تربية العريش سابقا وأمال رزق الله مدير العلاقات العامة بمستشفى الإسماعيلية العام.

ويتنافس فى الدائرة الأولى 45 مرشحا على مقعدين وتضم أحياء الإسماعيلية أول وثانى وثالث ومركز ها شرطة أول وعدد السكان 362,367 ألف نسمة، وعدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 248,908 آلاف نسمة، بينما يتنافس فى الدائرة الثانية يتنافس 19مرشحا وتضم القنطرة شرق والقنطرة غرب ومقرها مركز شرطة القنطرة غرب وعدد السكان 148,5 ألف نسمة وعددالناخبين 112 ألف ناخب وعدد المقاعد مقعد واحد.

والدائرة الثالثة يتنافس فيها 22 مرشحا على مقعدين وتشمل مركز الإسماعيلية ومركز فايد ومركز أبو صوير ومقرها قسم شرطة مركز الإسماعيلية وعدد السكان 442,4 ألف نسمة وعدد الناخبين 205,7 ألف ناخب وناخبة.

أما الدائرة الرابعة فيتنافس فيها 13 مرشحا على مقعد واحد وتضم مدينة التل الكبير ومدينة القصاصين ومقرها مركز شرطة التل الكبير وعدد السكان 189,3 ألف نسمة وعدد الناخبين 122,4 ألف ناخب وناخبة.

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مصر 365

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