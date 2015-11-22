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هاشتاج "إسكندرية بتشرب مجارى" ضمن قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"

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هاشتاج "إسكندرية بتشرب مجارى" ضمن قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" هاشتاج "إسكندرية بتشرب مجارى" ضمن قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"
جاء هاشتاج "إسكندرية بتشرب مجارى" ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الأحد، إذ تناقل أهالى الإسكندرية على الهاشتاج شكواهم من تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحى فى عدد كبير من مناطق المحافظة.

وأبرز رواد موقع "تويتر" مدى تعرض ترعة المحمودية للتلوث، وهى من أحد مصادر مياه الشرب للمحافظة، إلى جانب نشرهم لصور عديدة توضح تغير لون مياه الشرب خلال نزولها من صنابير منازلهم.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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