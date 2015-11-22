بالفيديو – في طريق العودة للقمة.. يوفنتوس يسقط ميلان

(إفي): قاد الأرجنتيني باولو ديبالا فريق يوفنتوس للفوز على أرضه في مباراة الكلاسيكو لكرة القدم.

ويأتي هذا الفوز ليرفع معنويات اليوفي قبل مواجهته الهامة في دوري أبطال أوروبا على ملعبه الأربعاء القادم أمام مانشستر سيتي الذي سيسعى لتجاوز آثار هزيمته الثقيله على أرضه اليوم في الدوري الإنجليزي (1-4) أمام ليفربول.

وتخطى فريق السيدة العجوز بهذا الفوز الروسونيري في ترتيب المسابقة بعدما رفع اليوفي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس أمام الميلان السابع الذي تجمد رصيده عند 20 نقطة.

جاء الشوط الأول حماسيا وسريعا من الفريقين مع أفضلية لليوفي في الاستحواذ وتبادل للهجمات ولكنها لم تحمل خطورة كبيرة على المرميين إلا في بعض التسديدات.

وسدد مهاجم الروسونيري مباي نيانج بعد تبادل للكرة مع كارلوس باكا لتمر الكرة إلى جوار القائم في الدقيقة 17.

وسدد كلاوديو ماركيزيو كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 26 ولكن حارس الميلان جيانلويجي دوناروما أمسك بها ببراعة.

وأطلق هيرنانيس لاعب وسط اليوفي كرة صاروخية من قرب خط المنطقة ولكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة 38.

وتألق دوناروما بعدها بدقيقتين في التصدي لتسديدة أخرى للبرازيلي هيرنانيس من كرة ثابتة بعيده وأبعدها إلى ركنية.

ودانت لليوفي السيطرة على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني لكن غبات عن لاعبيه الدقة في إنهاء الهجمات.

وأطلق الفرنسي بول بوجبا قذيقة من مسافة بعيدة ليبعدها الحارس دوناروما بصعوبةإلى ركنية في الدقيقة 61.

وترجم اليوفي سيطرته إلى هدف في الدقيقة 65 عن طريق باولو ديبالا الذي التقط تمريرة اليكس ساندرو من الجهة اليسرى ليسددها بيسراه صاروخية إلى داخل الشباك.

وكاد ديبالا أن يضيف الهدف الثاني بعدها بدقيقة من تسديده زاحفه بيسراه من خارج المنطقة ولكن الحارس دوناروما نجح في الإمساك بها.

واستقبل لاعب الروسونيري يوراي كوسكا عرضية من الجهة اليمنى ليسددها من لمسة واحدة على المرمى ولكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة 70.

وواصل الفريق صاحب الأرض في الدقائق التالية سيطرته على اللعب وسط محاولات على استحياء للهجوم من الميلان الذي كاد أن يدرك التعادل في الدقيقة الاخيرة من المباراة لولا تصدي الحارس جانلويجي بوفون ببراعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة.

شاهد الفيديو

فقط لعملاء فودافون مصر،،لمتابعة اسرع خدمة رسائل اخبارية خاصة بنادي يوفنتوس ابعت 113 ل 1010،،،لمتابعة اسرع خدمة رسائل اخبارية خاصة بنادي اي سي ميلان ابعت 114 ل 1010