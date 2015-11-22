شتاينماير: روسيا لا تريد التورط فى المستنقع السورى وتبحث عن حل له

>أعرب وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن روسيا لا تريد التورط فى النزاع المسلح فى سوريا وأنها تبحث عن حل له.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن شتاينماير قوله "إن روسيا، من وجهة نظرى، لا تريد أن تغرق فى المستنقع السورى، ولا تريد أن تتورط أكثر فأكثر فى الحرب الجارية هناك، لذا فلدى انطباع بأن روسيا فى الحقيقة تبحث عن سبل الخروج من الكارثة السورية".

وفى تطرقه إلى موضوع عودة موسكو إلى مجموعة "الثمانى الكبار"، اعتبر الوزير الألمانى أن ذلك سيكون ممكنا فى حال مواصلة روسيا تعاونها مع الغرب حول سوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية.

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