أمن القاهرة يشن حملة أمنية ويضبط 4 عاطلين هاربين من أحكام قضائية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على 4 عاطلين هاربين من أحكام قضائية من حملة أمنية مكبرة، قامت بها الإدارة بمناطق دار السلام وروض الفرج والزاوية الحمراء والسيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

تمكن النقيب أحمد مصلح حسنين، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "إيهاب.إ.ع"، 48 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 4132/880 لسنة 1997 الأزبكية "استيلاء" والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 6/1/2015م.

كما تمكن النقيب أحمد سمير حسين ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "محمد.ع.ع"31 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 2540/523 لسنة 2014م روض الفرج "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 10/11/2015م.

وتمكن الرائد عبد العزيز علاء الدين الحامولى ـ رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "سامح.غ.ع"، 37 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 5276/4211 لسنة 2012م الزاوية "عاهة مستديمة"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 29/10/2015م.

كما تمكن النقيب عمرو محمود سالم، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "صابر.م.ح"، 56 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 25205/6240 لسنة 2012م مدينة نصر أول "استعراض قوة"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 8/9/2015م، وتم إجراء محاضر رسمية بكل واقعة على حدة.