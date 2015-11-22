خطة مديرية أمن الجيزة لملاحقة تنظيم مسلح يطلق الرصاص على المؤسسات الحيوية

بدأت مديرية أمن الجيزة فى تعزيز قواتها الأمنية بمحيط الكنائس والميادين الحيوية، تحسبًا لأى أعمال إرهابية تحاول إفساد فرحة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، خاصة بعد حادث قيام أحد الإرهابيين المجهولين بإطلاق النار على الكنيسة الإنجيلية بالطوابق بالهرم منذ أيام، مما أدى لإصابة فرد الشرطة "أشرف قرنى"، الذى أصيب أثناء تأمينه نتيجة إطلاق النار عليه وتلقيه العلاج بمستشفى الشرطة.

حيث شهدت محافظة الجيزة حالة من الاستنفار الأمنى المكثف أيضًا، خاصة حول المنشآت الشرطية والكنائس بعد عملية السطو المسلح الذى نفذه 8 ملثمين يوم الثلاثاء الماضى على أحد محال الذهب بمنطقة الهرم، واستولوا خلالها على ما يقرب من 12 كيلو من المشغولات الذهبية.

الإجراءات الأمنية بدأت من خلال تعزيز التواجد الأمنى بمحيط المبان الحيوية خاصة المواقع الشرطية ومدينة الإنتاج الإعلامى بأكتوبر، لمواجهة تنظيم المجموعات المسلحة المجهولة التى تطلق النيران بطريقة عشوائية على دور العبادة والمؤسسات الحيوية.

وعقد اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة عدداً من الاجتماعات مع القيادات الأمنية بالمديرية وشدد على اليقظة ومحاربة العناصر المسلحة التى تستهدف أمن واستقرار البلاد.