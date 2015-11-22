"النقل": معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق وصلت لـ75% من المستهدف

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل أن معدلات تنفيذ المشروع القومى للطرق البالغ أطواله 1250 كم، وصلت 75%، من المستهدف وأن طرق الصعيد/ البحر الأحمر، ووادى النطرون/ العملين، والإقليمى الأوسطى، والشط/ عيون موسى، سيتم الانتهاء منها بالكامل نهاية ديسمبر المقبل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مشكلات نزع الملكية ما زالت تؤخر بدء تنفيذ طريق شبرا/ بنها إحدى طرق المشروع القومى، بسبب مبالغة الأهالى فى أسعار الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها ورفضهم إخلاءها، وذلك رغم إقرار دفع 75% من قيمة الأراضى للمتضررين من النزع بمجرد تسليم الأراضى التى يخترقها مسار الطريق.