تخريج دورتين من مركزي محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وجدة

الرياض - واس

تم تخريج الدورة السابعة والثلاثين من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض وعددهم (26) خريجاً، والدورة الثانية عشرة من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة وعددهم (22) خريجاً، وذلك بعد ظهور المؤشرات الايجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز.