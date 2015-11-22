"التأمين الصحى": 86 منفذًا لصرف "السوفالدى" لمرضى فيرس سى

وقال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الهيئة وفرت السوفالدى فى 86 منفذًا تابعًا إليها لصرف أدوية فيرس سى لجميع مرضاها، فى القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد اللجان الطبية المكلفة بالكشف وصرف علاج السوفالدى لـ37 لجنة على مستوى الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تسعى إلى زيادة حجم الحزم العلاجية للمرضى وتقديم مستوى متميز من الخدمات.

واستكمل الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم إدخال العلاج بعقار "كيوريفوط" فور العمل به فى اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، لافتاً إلى أن التأمين الصحى يسعى إلى إدخال الأدوية الجديدة التى تهدف إلى إنهاء أزمات المريض.

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