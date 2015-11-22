السعودية استقبلت 6 ملايين معتمر فى العام الهجرى الماضى

>أعلن وزير الحج السعودى الدكتور بندر بن محمد حجار أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة العام الماضى بلغ حوالى ستة ملايين معتمر مشيرا إلى أن المملكة تنفق مليارات الريالات لجعل رحلات الحج والعمرة سهلة وميسرة.

وكشف حجار فى تصريح صحفى وصول أول رحلة للمعتمرين من ماليزيا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة وتحمل على متنها 489 معتمرًا، مؤكدًا أن تطبيق المسار الإلكترونى لخدمات المعتمرين فى مقدمة هذه الأنظمة الإلكترونية والذى أسهم بدوره فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى نحو ستة ملايين معتمر العام الماضى مع انخفاض أعداد المتخلفين إلى واحد فى الألف.

وأوضح أن استعدادات الوزارة تبدأ مع اللحظات التى يعتزم فيها المعتمر أداء العمرة وهو فى بلده وعند وصوله للمنافذ الجوية والبرية والبحرية وأثناء إقامته فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى مغادرته إلى بلده.