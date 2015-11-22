أخبار عاجلة

إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السعودية استقبلت 6 ملايين معتمر فى العام الهجرى الماضى

Google+ Print
السعودية استقبلت 6 ملايين معتمر فى العام الهجرى الماضى السعودية استقبلت 6 ملايين معتمر فى العام الهجرى الماضى

>أعلن وزير الحج السعودى الدكتور بندر بن محمد حجار أن عدد المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة العام الماضى بلغ حوالى ستة ملايين معتمر مشيرا إلى أن المملكة تنفق مليارات الريالات لجعل رحلات الحج والعمرة سهلة وميسرة.

وكشف حجار فى تصريح صحفى وصول أول رحلة للمعتمرين من ماليزيا عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة وتحمل على متنها 489 معتمرًا، مؤكدًا أن تطبيق المسار الإلكترونى لخدمات المعتمرين فى مقدمة هذه الأنظمة الإلكترونية والذى أسهم بدوره فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة مما أدى إلى زيادة عدد المعتمرين إلى نحو ستة ملايين معتمر العام الماضى مع انخفاض أعداد المتخلفين إلى واحد فى الألف.

وأوضح أن استعدادات الوزارة تبدأ مع اللحظات التى يعتزم فيها المعتمر أداء العمرة وهو فى بلده وعند وصوله للمنافذ الجوية والبرية والبحرية وأثناء إقامته فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وحتى مغادرته إلى بلده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة