أمين عسير يتفقد مربه.. ويؤكد على متابعة النظافة

قام أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي بجولة تفقدية لفرع خدمات الأمانة بمركز مربه بتهامة عسير وتم خلال الزيارة مناقشة مشاريع السفلتة داخل القرى وخارجها من حيث الأولوية ونسبة الإنجاز، وكيفية التعامل مع المخالفين في المحلات التجارية والعمل على لائحة الجزاءات النظامية ضد جميع المخالفين.

وقام رئيس الفرع محمد بن أحمد آل ركوان بشرح مفصل عن سير العمل بالفرع واطلع الجميع على عرض عن أعمال النظافة في الطرقات الرئيسية وداخل القرى ونظافة الأماكن العامة وعملية خط السير.

وشدد القاضي على أهمية متابعة النظافة ورفع السيارات التالفة من الطرقات. كما استقبل القاضي عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ووعد بتلبية احتياجاتهم حسب الأولوية وفق النظام، قام بعدها بجولة على مواقع الإحداثات والتعديات وقضايا الأراضي.

هذا ورافق أمين عسير بجولته وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله مصلح وسعادة وكيل الأمين للمشاريع المهندس علي الحسنية والأستاذ عامر بن عبدالله والأستاذ عبدالله بن ضبعان أعضاء المجلس البلدي.