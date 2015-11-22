خالد الفيصل يكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز .. الثلاثاء

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة الأسبوع الماضي، أوائل الفائزين بجوائز المهارات الأدبية من طلاب وطالبات تعليم منطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، وعدد من مشرفي الوزارة.

وطالب الأمير خالد الفيصل بأهمية التمسك باللغة العربية كونها في المقام الأول لغة القرآن الكريم، ولدورها الكبير في تعمق هوية الفرد وبناء فكره بشكل سليم، مستمعاً سموه إلى شرح عن برنامج المهارات الأدبية الذي أطلقته وزارة التعليم العام الجاري، والرامي لإثراء روح التنافس الشريف بين طلاب وطالبات المملكة في مجال الشعر والقصة القصيرة والارتجال، وتقدم للظفر بجوائز المسابقات الأدبية المختلفة، قرابة 300 طالب وطالبة من جميع إدارات التعليم بالمملكة، فيما خضعت المشاركات للتحكيم من قِبل نخبة من الأدباء والشعراء والمثقفين.

من جانب آخر، يكرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مساء الثلاثاء المقبل في فندق الهيلتون الفائزين بجائزة مكة للتميز.

وخلال الدورة الحالية استحدثت جائزة تحت مسمى جائزة مكة للتميز الإنساني وتمنح سنويا لشخصية عملت عملا استثنائيا في أي مجال من المجالات وقدمت جهداً مميزاً في عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تتعلق بالإنسان، ووضحت بصمة هذه الشخصية في المنطقة من خلال أعماله أو مبادراته، وسيتم الترشيح لهذه الشخصية سنوياً بإذن الله تعالى .

وفي هذا العام منحت جائزة فرع التميز الإنساني لثلاث شخصيات كان لدورهم الاستثنائي والفاعل خلال الفترة الماضية أكبر الأثر الإيجابي في المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام وهم ،وزير الثقافة والإعلام الأسبق ووكيل إمارة المنطقة الأسبق د. عبدالعزيز الخضيري، ورجل الأعمال وصاحب المبادرات الاجتماعية الاستثنائية في المنطقة أحمد الحمدان، وسيدة الأعمال والمهتمة في الشأن الاجتماعي عضو اللجنة الرئيسية للأسر المنتجة بالمنطقة ألفت قباني .

وفاز بجائزة التميز في خدمات الحج والعمرة مديرية الأمن العام (وزارة الداخلية) نظير جهود رجال الأمن بجميع قطاعاته في خدمة ضيوف الرحمن، والجهود الاستثنائية التي بذلها رجال الأمن العام بجميع قطاعاته خلال العام الماضي.

وحاز على جائزة فرع التميز الإداري اللجنة الدائمة لتصحيح أوضاع الجالية البرماوية، إزاء الدور البارز للجنة وانعكاساته الإيجابية للمملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، كذلك لإسهامها في حل أزمة إنسانية دامت لعقود طويلة فهي من أكبر الإنجازات التي تفتخر بها البشرية.

فيما حُجبت جائزة التميز الاقتصادي لعدم كفاءة الأعمال المرشحة، أما جائزة التميز الاجتماعي فحصلت عليها جمعية نماء الخيرية (المستودع الخيري بجدة سابقاً)، مقابل الدور الاجتماعي للجمعية في خدمة المنطقة اجتماعياً واهتمامها بالإنسان، ولإسهامها في خدمة منطقة مكة المكرمة اجتماعياً عبر الاهتمام بالإنسان وتخفيف أعباء المحتاجين ومساعدتهم للخروج من دائرة الفقر.

ونالت شركة أرامكو السعودية جائزة التميز العمراني مقابل أعمالها التصميمية والتنفيذية لمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدينة جدة، ولقيامها بالإشراف على تصميم وتنفيذ تحفة معمارية بالغة الجمال بمدينة جدة.

كما حجبت جائزة فرع التميز الثقافي لعدم كفاءة الأعمال المرشحة لهذه الدورة، وفي التميز البيئي حازت أمانة محافظة الطائف، مقابل تنفيذ وإدارة مشروع الردف بالطائف.

وفي التميز العلمي والتقني فازت د. ملاك عابد الثقفي ، نظير تميزها في مجال الأبحاث العلمية الطبية نتيجة أبحاثها العلمية في مجالات طبية مختلفة مثل طب نقل الدم، وعلم الأمراض الجراحية، وأمراض الدم، كما نشرت لها أبحاث وأوراق علمية في دوريات علمية محكمة، وهي أول سعودية تقبل في زمالة أمراض وأورام الجهاز العصبي بجامعة هارفارد، بل هي الوحيدة في العالم العربي التي حصلت على الزمالة الأمريكية في الأمراض الجزيئية الجينية والوراثية.