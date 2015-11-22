انطلاق المؤتمر الدولي «للتأهيل العصبي للأطفال».. الشهر المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي "للتأهيل العصبي للأطفال" في مطلع ديسمبر المقبل والذي تنظمه مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالتعاون مع "مركز رانشو لوس انجلوس للتأهيل" وجامعة جنوب كاليفورنيا، ويشارك فيه نخبة من العلماء الأخصائيين المحليين والعالميين في هذا المجال.

ويستهدف المؤتمر جرّاحي وأطباء الأعصاب، وجرّاحي العظام وأطباء التأهيل والتمريض والأطباء النفسيين وأخصائيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وأخصائيي النطق والتخاطب، بهدف الاطلاع على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال طب الأعصاب لدى الأطفال.

ويتناول عدداً من المحاور أهمها: تيبس الجهاز العصبي، التدخلات الجراحية والدوائية، اضطرابات التشنج العضلي، صعوبات البلع والتواصل، علاج الألم، التقنيات والأجهزة المساعدة، الأبحاث والتطورات في أمراض الجهاز العصبي، التربية الخاصة، دعم وتأييد حقوق الأطفال ذوي الإعاقات العصبية، التأهيل الإدراكي، قياس النتائج والمسارات الإكلينيكية (السريرية)، المستجدات في التأهيل العصبي للأطفال.

وأكد عبدالله بن حمد بن زرعة الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية: بأن الاهتمام بتنظيم المؤتمر يأتي لأهمية التعليم الطبي المستمر وضرورة اطلاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي على آخر التطورات في هذا المجال، ما يؤدي إلى بناء خبراتهم ومهاراتهم، ومن ثم ينعكس ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.