1400 ريال كلفة غسيل الكلى للجلسة الواحدة

قدر مختصون تكلفة غسيل الكلى للمريض 1400 ريال في الجلسة الواحدة، مشيرين إلى ان اجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي بالمملكة حوالي 18 الف مريض بحسب المركز السعودي لزراعة الاعضاء، فيما يقدر عدد المرضى على قوائم الانتظار 800 مريض لا يجدون خدمة للحصول على الغسيل في الموعد المحدد، وكان ذلك قبل التوقيع مع شركتين خاصة تعمل في مجال الغسيل الكلوي وفق استراتيجية شراء خدمات الغسيل الكلوي.

وأكد المدير الطبي بشركة دايفرم د. علي الحربي –احدى الشركتين المشغلة- في لقاء مع "الرياض" على هامش مؤتمر تعليم وتدريب الأطباء وفق نظم واسس الغسيل الدموي الكلوي البروتوني بالخبر بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. خالد الشيباني، أكد أن احصاءات المركز السعودي لزراعة الاعضاء تتحدث عن وجود 18 الف مريض على مستوى المملكة حاليا في جميع القطاعات الصحية العاملة في (الصحة – الدفاع – الداخلية – الجامعات – القطاع الخاص).

وأشار إلى ان نصيب شركتهم خمسة الاف مريض في غضون السنوات الخمس القادمة وذلك بعد التعاقد مع وزارة الصحة، لافتاً إلى انهم يقدمون الخدمة حالياً لنحو 1400 مريض على غسيل الكلى بالمملكة، حيث تمتلك الشركة 12 مركزاً بمختلف المناطق، فيما سيرتفع العدد في نهاية ديسمبر المقبل إلى 15 مركزاً، وفي نهاية 2016 سيصل العدد إلى 32 مركزاً على مستوى المملكة، والمخطط له 90 مركزا خلال الخمس السنوات القادمة، مبيناً ان العقود مع وزارة الصحة تنص على تقديم العلاج والدفع مقابل الجلسة الواحدة، مقدراً تكلفة المريض حسب احصاءات وزارة الصحة 1400 ريال للجلسة الواحدة (التكلفة المباشرة).

وذكر د. الحربي ان المناطق الاكثر اصابة بالفشل الكلوي المنطقة الجنونية وجازان بصفة خاصة وتليها المنطقة الغربية، مرجعاً ذلك للبيئة السائدة هناك وكذلك للمستنقعات والكثافة السكانية، مضيفاً ان الغرض من التعاقد مع القطاع الخاص يتمثل في تحسين الخدمة بواسطة الرقابة الصارمة من وزارة الصحة، فالدولة تدفع مقابل الخدمات بمقاييس محددة، بحيث لا تقل نسبة الاداء عن 70%، مؤكداً ان التعاقد مع القطاع الخاص ساهم في تقليص القوائم الطويلة، ففي السابق كان المريض في المدن الكبرى يحتاج اياما للحصول على الخدمة لغسيل الكلى، حالياً هناك بعض المدن يوجد فراغ كبير، وفي مدينة الرياض مثلاً لا يوجد عذر لاي مريض من الحصول على خدمة غسيل الكلى لوجود عدة مراكز.

وطمأن د. الحربي مرضى الغسيل الكلوي انه بإمكانهم القيام بعمليات الغسيل في 18 دولة حول العالم يوجد بها مركز دايفرم أو متعاقده معه، وذلك للتسهيل على المرضى في حالة سفرهم، وبحسب اتفاقيات التوأمة التي وقعتها الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومن هذه الدول (أميركا، بريطانيا، سنغافورة، ماليزيا، تركيا، الامارات، المغرب، مصر، جنوب افريقيا، الصين، المانيا)، وقال إن القطاع الخاص يحضر المرضى للزراعة، فالعقود المبرمة مع الوزاة تنص على قيام الشركة المتعاقدة بتجهيز المرضى عبر ارسال القوائم للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.