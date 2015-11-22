انسحاب 39 مرشحاً ومرشحة من الانتخابات البلدية في الشرقية

انسحب 39 مشرحا ومرشحة في عدد من المحافظات والهجر من انتخابات المجلس البلدي في المنطقة الشرقية في دورتها الثالثة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات بالمنطقة الشرقية محمد الصفيان أن اللجنة العامَّة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة قد أعلنت أنَّ يوم الخميس الماضي كان آخر موعد للانسحاب من الترشح على خوض غمار الانتخابات وفق البرنامج الزمني للانتخابات.

وأشار الصفيان إلى أن عدد المنسحبين من الانتخابات في الدورة الحالية 39 من المرشحين والمرشحات حيث ان الدوائر في حاضرة الدمام الأولى والثانية الثالثة والسابعة والعاشرة لم يسجل أي انسحاب مرشح أو مرشحة منها بالإضافة إلى الرفيعة والقليب واللهابة ومحافظة بقيق ومحافظة قرية العليا وجوف بني هاجر.

فيما انسحب من الدائرة الرابعة مرشحين ومن الدائرة الخامسة مرشح واحد ومن الدائرة السادسة مرشح واحد ومن الدائرة الثامنة مرشح واحد ومن الدائرة التاسعة مرشح واحد.

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات في المنطقة الشرقية انسحب أيضاً مرشحان في الصرار ومرشح واحد من عريعرة وثلاثة مرشحين من عين دار وخمسة مرشحين من محافظة الجبيل ومرشح من محافظة القطيف وخمسة مرشحين من محافظة الخفجي ومرشحان اثنان من محافظة النعيرية ومرشح واحد من محافظة رأس تنورة ومرشحان اثنان من بلدية مليجة وفي اللجنة الفرعية بحفر الباطن سجل انسحاب 11 مرشحاً، موضحاً أن النظام يمنح حق الانسحاب لكل مرشح سجل اسمه أثناء فترة تسجيل المرشحين، وتشترط عليه أن يتقدم بطلب الانسحاب إلى لجنة الانتخابات وفق النموذج المعد لذلك.

يشار إلى أن عمليتي الاقتراع والفرز ومن ثم إعلان النتائج النهائية، ستنطلق السبت 1/3/1437ه من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، في حين سيتم إعلان النتائج يوم الأحد 2/3/1437ه.