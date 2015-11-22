إطلاق هوية دوريات الأمن الجديدة بالقصيم.. اليوم

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم اليوم انطلاق العمل بهوية دوريات الأمن الجديدة ذات اللونين الأبيض والأسود ولزي وآليات دوريات الأمن وذلك بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية.

وكانت إدارة دوريات الأمن بالمنطقة قد بدأت استعداداتها منذ وقت مبكر للعمل بهذه الهوية الجديدة بعد تلقيها دعما آليا وتقنيا في هذا المجال مما يكفل تكثيف التواجد الأمني في مختلف الميادين ويحقق ماتتطلع إليه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.

يذكر بأن دوريات الأمن بمنطقة القصيم عملت خلال الفترة الماضية على إعادة هيكلة التوزيع الميداني وفق متغيرات المدينة العمرانية والتجارية وتكثيف تواجدها على مدار الساعة مما ساهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطن والمقيم على حدٍ سواء.