مشروعات تنموية بساجر بأكثر من 60 مليون ريال

أوضح رئيس بلدية ساجر م. عبدالعزيز العتيبي بأن بلدية ساجر تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية الكبرى داخل مدينة ساجر وفي القرى التابعة لخدمات البلدية حيث قامت البلدية خلال العام المالي 1436/1437ه بتسلم مواقع العمل للمقاولين لعدد 27 مشروعا وبمبلغ أجمالي قدره 60 مليون ريال تقريباً.

وشملت المشروعات بحسب م. العتيبي سفلتة وإنارة ورصف، وحدائق عامه، ودرء اخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار، وممرات مشاة، وأعمال السلامة المرورية، وإنشاء مرافق عامة، ومشروعات تسمية وترقيم، وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأكد أن بلدية ساجر وبتضافر الجهود المكثفة من قبل منسوبي البلدية ماضية في تنفيذ المشروعات التنموية والتطويرية التي تأتي ضمن جهود البلدية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التنمية بساجر وقراها، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين، وفق التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- في انجاز المشروعات الخدمية والتطويرية، بما يخدم المواطنين بصورة مثلى وتحقيق رفاهية المواطن.

وفي ختام حديثه ل (الرياض)، قدم م. العتيبي شكره إلى وزير الشؤون البلدية والقروية على ما حظيت به بلدية ساجر من مشروعات استراتيجية وتنموية، وأعرب عن شكره لأمين منطقة الرياض ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة، وذلك على دعمهم المستمر ومتابعتهم المباشرة لهذه الانجازات التنموية بساجر والمدن والقرى التابعه لخدمات البلدية.