منحت “الإمارات ” الجنسية للمخترع المصرى الذى لم تشجعه “مصر” فرفع علم الأمارات

يعتبر” مصطفى الصاوى “من الشباب الذين تفخر بهم مصر ,وبوطنيتهم فهو مخترع من المخترعين الشبان الذين يتمنوا أن يكون اختراعه مفيد لوطنه واولاد بلده.

ولكن “مصطفى الصاوى” المخترع الشاب الصغير 17 عاماًعرض أختراعه على المسئولين فى مصر ولم يلق أهتماماً لقد حاز أختراع مصطفى على جوائز عديدة منهم جائزة من “بريطانيا “وكرمه وزير التعليم فى أحد البرامج وتبناه الوزير سيد عبد الخالق وكان يتبناه منذ أن كان رئيساً لجامعة المنصورة وكان يتمنى أن تتولى مصر تنفيذ هذا الأختراع الذى سوف يوفر لمصر طاقة كهربائية متجددة ولكن لم يهتم المسئولين.

كان يتمنى مصطفى مجدى الصاوى أن تتبنى مصر مشروعه “السد العربى” لتوفير الطاقة الكهربائية المتجددة ولكن كما قال فى تصريحاته صحفية نُشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة-: “مثلت مصر في مسابقة “بطولة العالم للمبدعين بلندن”، وحصلت على جائزة أفضل باحث عربي على مستوى العالم”،

تابع مصطفى تبنت دولة الأمارات أختراعى وشجعتنى وقدمت لى الكثير مما جعلنى أشعر بالفخر والتقدير كما منحتنى الجنسية , وأشتركت بمسابقة بدولة الكويت وفزت ورفعت علم الامارات التى دعمتنى وشجعتنى كما رفعت علم مصر بلدى فى كثير من المسابقات الدولية.

شبكةعيونالإخبارية

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