شقيق عنتيل النور: لو ثبت إدانته سأعتذر للجميع وسأقاضيه بنفسى

قال هانى عامر شقيق حسام عامر مرشح حزب النور عن الدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعلية، والمتهم فى واقعة فيديوهات جنسية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، إن ترويج مثل هذه الفيديوهات فى هذا التوقيت يهدف إلى تشويه صورة الحزب عن صورة شقيقه، مضيفا أن شقيقة سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بترويج هذه الفديوهات وشهر بسمعته، موضحا أنه لو ثبت ادانة شقيقه فى هذه الواقعة سيتقدم باعتذار رسمى وسيقاضى شقيقه بنفسه.

وأضاف عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أنه يثق فى براءة شقيقه، وأن العادات والتقاليد والتربية التى تربوا عليها تمنع وقوع شقيقه فى الرذيلة بهذا الشكل، مضيفا أن هناك تسائل يطرح نفسه بقوة الأن وهو ما هو الهدف من ظهور هذه الفيديوهات فى هذا التوقيت، مؤكدا أن عائلته ستقاضى كل من سعى إلى تشويه صورة شقيقه وأدت إلى وفاة والدهم متأثرا بسبب هذه الواقعة.

ومن جانبه قال المحامى سمير صبرى صاحب الدعوى المقامة ضد، المرشح "حسام. ع"، إن الواقعة ثابتة وأن الدليل على ذلك رد فعل حزب النور من بدء التحقيق فى الواقعة مع المرشح واحتمالية استبعاده من السباق الانتخابى، مضيفا أن على القضاء المصرى أن يوضح صحة هذه الواقعة وتوضيح الحقيقة حتى يحاسب كل من أخطئ وتجاوز، موضحا أن النيابة العامة هى الفيصل فى هذه الواقعة.